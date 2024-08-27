Самохин Тарас Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Самохин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Самохина) Авдотья Тарасовна
Мать ребёнка: Самохина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самохин Афанасий Тарасович
Мать ребёнка: Самохина Анна Ивановна