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Самохин Тарас Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Самохин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Самохина) Авдотья Тарасовна

Мать ребёнка: Самохина Анна Ивановна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Самохин Афанасий Тарасович

Мать ребёнка: Самохина Анна Ивановна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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