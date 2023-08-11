Кудряшова Надежда Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Надежда Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1850

Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич

Мать: Афимья Михайловна

В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1850 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 107 об. - 108) имеется актовая запись о рождении № 25 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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