Кудряшова Надежда Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1850
Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич
Мать: Афимья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1850 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 107 об. - 108) имеется актовая запись о рождении № 25 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно