Сюзюкина (Никифорова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкина (Никифорова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.
1997 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович

Бакашево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1987

Сын: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1997

Дочь: Сюзюкина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович

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