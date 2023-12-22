Сюзюкина (Никифорова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович
Бакашево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1987
Сын: Сюзюкин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1997
Дочь: Сюзюкина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Сюзюкин Геннадий Александрович