Гайдукова (Козявина) Елена Владимировна
Место рожденияг. Донецк УССР
Дата рождения15.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961
г. Донецк УССР
Бракосочетание
1983
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
01.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайдуков Василий Николаевич
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
31.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайдуков Василий Николаевич
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.