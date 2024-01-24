Гайдукова (Козявина) Елена Владимировна 15.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГайдукова (Козявина) Елена Владимировна

Гайдукова (Козявина) Елена Владимировна

Место рождения

г. Донецк УССР

Дата рождения

15.11.1961

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961

Отец: Козявин Владимир Филиппович

Мать: Козявина (Качнова) Мария Иванова

г. Донецк УССР
Бракосочетание
1983

Муж: Гайдуков Василий Николаевич

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
01.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Василий Николаевич

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
31.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Василий Николаевич

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.