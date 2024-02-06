Ковинов Сын иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинов Сын иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ковинов Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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