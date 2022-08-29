Беленькая Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленькая Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко (Беленькая) Любовь

Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Василий

Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Александр

Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленький Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Бишкек
Похороны
Неизвестно
Бишкек

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