Беленькая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко (Беленькая) Любовь
Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беленький Василий
Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беленький Александр
Отец ребёнка: Беленький Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бишкек
Похороны
Неизвестно
Бишкек