Турыгина (Гусарова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турыгин Яков
Место жительства
Неизвестно
Середа, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турыгин Яков
Рождение ребёнка
28.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турыгин Яков
Смерть
Неизвестно