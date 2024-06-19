Турыгина (Гусарова) Татьяна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Турыгина (Гусарова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Мать: Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Яков

Место жительства
Неизвестно
Середа, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турыгин Яков

Рождение ребёнка
28.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турыгин Яков

Смерть
Неизвестно

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