Семёнов (Посконин) Ион Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Ион Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Мать: Посконина Агафья Фёдорова

Бракосочетание
13.05.1838

Жена: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кр. Единоверческая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839

Сын: Семёнов (Посконин) Роман Ионов

Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Посконина) Прасковья Ионовна

Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Посконина) Марья Ионовна

Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Посконина) Аграфена Ионовна

Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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