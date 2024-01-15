Семёнов (Посконин) Ион Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
13.05.1838
кр. Единоверческая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839
Сын: Семёнов (Посконин) Роман Ионов
Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Посконина) Прасковья Ионовна
Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Посконина) Марья Ионовна
Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Посконина) Аграфена Ионовна
Мать ребёнка: Посконина (Масленникова) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно