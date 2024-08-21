Агапия Яковлева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Анисимов
Рождение ребёнка
03.01.1849
Сын: Ксенофонт Васильев
Отец ребёнка: Василий Анисимов
Смерть
Неизвестно