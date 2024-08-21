Агапия Яковлева 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапия Яковлева

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Анисимов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Анисимов

Рождение ребёнка
03.01.1849

Сын: Ксенофонт Васильев

Отец ребёнка: Василий Анисимов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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