Бабенкова Любовь Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенкова Любовь Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

09.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Бабенков Роман

Мать: Бабенкова Анна

Рождение ребёнка
15.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сордия Вано

Рождение ребёнка
24.12.1948

Дочь: Розанова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Виктор

Рождение ребёнка
24.02.1951

Сын: Бабенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Копылов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сордия Вано

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор

Смерть
09.02.1993
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