Бабенкова Любовь Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти09.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Бабенков Роман
Мать: Бабенкова Анна
Рождение ребёнка
15.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сордия Вано
Рождение ребёнка
24.12.1948
Дочь: Розанова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Виктор
Рождение ребёнка
24.02.1951
Сын: Бабенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Копылов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сордия Вано
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор
Смерть
09.02.1993