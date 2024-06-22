Мухин Константин Иванович 03.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухин Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1904

Дата смерти

22.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Александра Константиновна

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Александр Константинович

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мухин Николай Константинович

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
26.08.1938

Дочь: Мухина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Смерть
22.11.1938
Пьяный уснул в телеге, голова была сбита машиной

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