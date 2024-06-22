Мухин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1904
Дата смерти22.11.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Александра Константиновна
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Александр Константинович
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мухин Николай Константинович
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
26.08.1938
Дочь: Мухина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Смерть
22.11.1938
Пьяный уснул в телеге, голова была сбита машиной