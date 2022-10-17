Большев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большев Савва

Мать: Большева Пелагея Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан артиллерии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большева) Татьяна

Мать ребёнка: Большева Александра

Работа или профессия
Неизвестно
профессор в области технических наук
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большева) Татьяна

Мать ребёнка: Большева Александра

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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