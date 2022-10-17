Большев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большев Савва
Работа или профессия
Неизвестно
капитан артиллерии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большева) Татьяна
Мать ребёнка: Большева Александра
Работа или профессия
Неизвестно
профессор в области технических наук
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большева) Татьяна
Мать ребёнка: Большева Александра
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно