Мудренко (Дега) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМудренко (Дега) Екатерина Петровна

Мудренко (Дега) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дега Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мудренко) Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Мудренко Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мудренко) Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Мудренко Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудренко Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.