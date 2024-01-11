Мудренко (Дега) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дега Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мудренко) Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Мудренко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мудренко) Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Мудренко Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно