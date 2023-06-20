Гаранцева Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1921
Дата смерти01.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1955
Дочь: Стрельникова Галина
Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1957
Сын: Гаранцев Владимир Демьянович
Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1960
Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич
Смерть
01.09.1970