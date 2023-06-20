Гаранцева Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранцева Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1921

Дата смерти

01.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1955

Дочь: Стрельникова Галина

Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1957

Сын: Гаранцев Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич

Полома, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.09.1960

Сын: Гаранцев Юрий Демьянович

Отец ребёнка: Гаранцев Демьян Алексеевич

Полома, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
01.09.1970
Полома, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
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