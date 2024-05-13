Кравцов Павел Федорович
Место рожденияУкраинская ССР, Сумская обл., Вировский р-н, с. Николаевка
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти12.07.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Украинская ССР, Сумская обл., Вировский р-н, с. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Александр Павлович
Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
12.07.1976