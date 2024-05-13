Кравцов Павел Федорович 24.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравцов Павел Федорович

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Место рождения

Украинская ССР, Сумская обл., Вировский р-н, с. Николаевка

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

12.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Кравцов Федор Егорович

Мать: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Украинская ССР, Сумская обл., Вировский р-н, с. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Федор Павлович

Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Александр Павлович

Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Плюснина) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.07.1976

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