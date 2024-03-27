Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович
Место рожденияСвятодуховка(Ворошиловка, Любимовка) Гуляйпольский район
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мута) Дина Григорьевна
Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мута Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Павленко? (Мута) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Репр