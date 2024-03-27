Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович

Место рождения

Святодуховка(Ворошиловка, Любимовка) Гуляйпольский район

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мута Игнат Петрович

Мать: Мута (Белобровенкова?) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мута) Дина Григорьевна

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мута Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Павленко? (Мута) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Репр

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