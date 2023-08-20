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Кривопусков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1971

Жена: Помятихина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.1971

Сын: Кривопусков Василий Викторович

Мать ребёнка: Помятихина Тамара Михайловна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1972

Сын: Кривопусков Владислав Викторович

Мать ребёнка: Помятихина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюховец Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Кривопускова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривопускова Татьяна

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