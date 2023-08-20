Кривопусков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1971
Рождение ребёнка
21.08.1971
Сын: Кривопусков Василий Викторович
Мать ребёнка: Помятихина Тамара Михайловна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1972
Сын: Кривопусков Владислав Викторович
Мать ребёнка: Помятихина Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюховец Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Кривопускова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривопускова Татьяна