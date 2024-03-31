Падуева (Подуева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падуева (Подуева) Ксения Ивановна

Место рождения

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

28.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Подуев Иван Стефанович

Мать: не указана

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падуев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Дочь: Падуева Анна Петровна

Отец ребёнка: Падуев Петр Васильевич

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Падуева Матрона Петровна

Отец ребёнка: Падуев Петр Васильевич

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
28.03.1902 ст.
Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область

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