Падуева (Подуева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти28.03.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Подуев Иван Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Дочь: Падуева Анна Петровна
Отец ребёнка: Падуев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Падуева Матрона Петровна
Отец ребёнка: Падуев Петр Васильевич
Смерть
28.03.1902 ст.