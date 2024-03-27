(Юсупова) Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юсупова) Суфия

Место рождения

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракиба

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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