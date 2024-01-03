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Волхонская Ефимья Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Волхонская) Ефимья Фетисова

Отец ребёнка: Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Волхонская) Федосья Фетисова

Отец ребёнка: Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов

Смерть
До 1843

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