Волхонская Ефимья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Волхонская) Ефимья Фетисова
Отец ребёнка: Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Волхонская) Федосья Фетисова
Отец ребёнка: Волхонский Фетис (Феоктист) Михайлов
Смерть
До 1843