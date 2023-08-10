Кириченко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Кириченко Николай
Мать: Кириченко Екатерина
Рождение ребёнка
05.05.1972
Дочь: Дербина (Кириченко) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна
Молаканский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.1974
Сын: Кириченко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна