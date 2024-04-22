Евгения Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Иван Иванов (Ич)
Мать: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
не уверен в женихе и невесте по МК1871 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB5P-F?i=504&wc=Q866-8H4:375541101,380331001,380331002,380551403&cc=1921824
Смерть
Неизвестно