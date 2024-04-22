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Евгения Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Иван Иванов (Ич)

Мать: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Камушкин Василий Степанов (Ич)

не уверен в женихе и невесте по МК1871 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB5P-F?i=504&wc=Q866-8H4:375541101,380331001,380331002,380551403&cc=1921824
Смерть
Неизвестно
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