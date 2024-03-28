Лащинский Роман Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лащинский Федор Романович
Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Лащинский Дементий Романович
Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна
Смерть
Неизвестно