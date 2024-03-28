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Лащинский Роман Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1775

Отец: Лащинский Артем Федорович

Мать: Лащинская (Коломиец) Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лащинский Федор Романович

Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Лащинский Дементий Романович

Мать ребёнка: Лащинская Агафья Павловна

Смерть
Неизвестно

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