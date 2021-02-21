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Барсуков Николай Дмитриевич
Барсуков Николай Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Химки
, Химки, Московская область
Дата рождения
21.02.2021
Пол
Мужской
Отец
Барсуков Дмитрий Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Барсукова (Немцева) Ксения Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2021
Отец:
Барсуков Дмитрий Сергеевич
Мать:
Барсукова Ксения Сергеевна
Химки
, Химки, Московская область
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