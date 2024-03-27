Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна

Место рождения

с.Уразовка

Дата рождения

1924

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Башаров Абдрахман Башарович

Мать: Хадича

с.Уразовка
Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колясов Раис Махмутович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колясов Раис Махмутович

с.Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колясов Раис Махмутович

с.Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колясов Раис Махмутович

Смерть
2015
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