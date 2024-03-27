Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна
Место рожденияс.Уразовка
Дата рождения1924
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Башаров Абдрахман Башарович
Мать: Хадича
с.Уразовка
Рождение ребёнка
08.03.1957
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1961
с.Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1961
с.Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015