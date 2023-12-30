Шерстянкина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.03.1911
Рождённый 16 марта 1911 года, Иоаннъ. Родитѣли Уральскаго войска Катѣльнаго посёлка казакъ Николай Елисѣевъ Горбуновъ и законныя аго жѣна Зинаида Андрѣява
Восприемник
27.05.1912
Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождённый 20 мыя 1912 года Фотiй. Родитѣли таго же посёлка Казакъ Николай Елисѣявъ Горбуновъ и законныя аго жѣна Зиновiя Андрѣява Таинство крѣщенiя совѣршилъ Иеромонахъ Исаакiй съ И. Д. псаломщика ... Показать все

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