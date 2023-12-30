Шерстянкина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.03.1911
Рождённый 16 марта 1911 года, Иоаннъ. Родитѣли Уральскаго войска Катѣльнаго посёлка казакъ Николай Елисѣевъ Горбуновъ и законныя аго жѣна Зинаида Андрѣява
Восприемник
27.05.1912
Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождённый 20 мыя 1912 года Фотiй. Родитѣли таго же посёлка Казакъ Николай Елисѣявъ Горбуновъ и законныя аго жѣна Зиновiя Андрѣява Таинство крѣщенiя совѣршилъ Иеромонахъ Исаакiй съ И. Д. псаломщика ... Показать все