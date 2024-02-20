(Маслова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Маслов Алексей Алексеевич

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий

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