(Маслова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Маслов Алексей Алексеевич
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий