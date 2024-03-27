Кузяшева (Надршина) Уммугульсум Шагангареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяшева (Надршина) Уммугульсум Шагангареевна

Кузяшева (Надршина) Уммугульсум Шагангареевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Мать: Надршина ?

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузяшев Ахмадулла

д.Кинзябызово-2, Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузяшев Урал Ахмадуллович

Отец ребёнка: Кузяшев Ахмадулла

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close