Кузяшева (Надршина) Уммугульсум Шагангареевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Мать: Надршина ?
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузяшев Ахмадулла
д.Кинзябызово-2, Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузяшев Урал Ахмадуллович
Отец ребёнка: Кузяшев Ахмадулла
д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Смерть
1993