Смирнов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1973

Дата смерти

29.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1992

Дочь: Канаева Любовь Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1997

Дочь: Лапаухова Александра Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.2009

Сын: Смирнов Даниил Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.2015

Сын: Смирнов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.2015
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