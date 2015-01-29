Смирнов Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1973
Дата смерти29.01.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1992
Дочь: Канаева Любовь Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1997
Дочь: Лапаухова Александра Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2009
Сын: Смирнов Даниил Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.2015
Сын: Смирнов Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2015