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Яшкин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Яшкин Григорий Дмитриевич

Мать: Яшкина Параскева Еремеевна

Год рассчитан точно минус 22 года от свадьбы в 1918 году. как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
02.02.1918

Жена: Яшкина (Фокина) Акулина Яковлевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе.
Смерть
13.04.1944
ПО данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106879281/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЯшкин%26place_birth%3DХвастовичский%20Алексеевка%26group%3Dall%2... Показать все

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