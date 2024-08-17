Яшкин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти13.04.1944
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Год рассчитан точно минус 22 года от свадьбы в 1918 году. как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
02.02.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе.
Смерть
13.04.1944
ПО данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106879281/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЯшкин%26place_birth%3DХвастовичский%20Алексеевка%26group%3Dall%2... Показать все