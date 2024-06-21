Усанова Матрена Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1853 ст.
Дата смерти24.09.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853 ст.
Отец: Михаил Федорович
Мать: Пелагея Даниловна
Бракосочетание
23.10.1870
Бракосочетание
23.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Усанова Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1875 ст.
Дочь: Усанова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.
Сын: Усанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Фадеева (Усанова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Емелина (Усанова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Бородачева (Усанова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич
Смерть
24.09.1905 ст.
Воспаление почек