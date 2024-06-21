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Усанова Матрена Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1853 ст.

Дата смерти

24.09.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853 ст.

Отец: Михаил Федорович

Мать: Пелагея Даниловна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1870

Муж: Усанов Алексей Яковлевич

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1870 ст.

Муж: Усанов Алексей Яковлевич

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1872

Дочь: Усанова Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1875 ст.

Дочь: Усанова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1876 ст.

Сын: Усанов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1881 ст.

Сын: Усанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Фадеева (Усанова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Емелина (Усанова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Бородачева (Усанова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Усанов Алексей Яковлевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1905 ст.
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспаление почек

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