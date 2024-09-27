Ливенцев Архип Иларионович
Место рождения
Дата рождения18.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловей (Ливенцева) Мария Архиповна
Мать ребёнка: Ливенцева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливенцев Василий Архипович
Мать ребёнка: Ливенцева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ливенцева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно