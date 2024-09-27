Ливенцев Архип Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцев Архип Иларионович

Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880

Отец: Ливенцев Илларион Федорович

Мать: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловей (Ливенцева) Мария Архиповна

Мать ребёнка: Ливенцева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливенцев Василий Архипович

Мать ребёнка: Ливенцева Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливенцева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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