Климова (Усова) Авдотья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти29.03.1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Трофим Петрович
Смерть
29.03.1773
Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область