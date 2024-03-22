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Дроздов Василий Гавриилович

Место рождения

Погост, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Гавриил

Мать: не указана

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Бракосочетание
1910

Жена: Дроздова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашук Нина Васильевна

Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
Около 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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