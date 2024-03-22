Дроздов Василий Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Гавриил
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашук Нина Васильевна
Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Таисия Михайловна
Смерть
Около 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область