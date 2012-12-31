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Пискунов Никита Сергеевич
Пискунов Никита Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Пискунов Сергей Иванович
Мать
Пискунова Наталья Анатольевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2012
Отец:
Пискунов Сергей Иванович
Мать:
Пискунова Наталья Анатольевна
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