Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шорохов Сергей Михайлович

Мать: Шорохова Наталия Тимофеевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Олег Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорохов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.?.1918

Муж: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шорохов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1922

Сын: Шорохов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Шорохов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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