Шорохова (Шорохова) Августа Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорохов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Бракосочетание
16.?.1918
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шорохов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
09.04.1922
Сын: Шорохов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Рождение ребёнка
07.01.1924
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иоаннович
Смерть
Неизвестно