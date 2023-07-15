Соловьев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Круглова) Екатерина Ивановна

Ременево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1944

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