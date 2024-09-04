Егоров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Виктор Николаевич

Егоров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Орлова) Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Орлова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Орлова) Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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