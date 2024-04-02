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Плешаков Михаил Фёдорович

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Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.09.1905 ст.

Дата смерти

28.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1905 ст.

Отец: Плешаков Фёдор Яковлевич

Мать: Плешакова Анна Ивановна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
19.09.1905 ст.
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крёстный: крестьянин Никифор Евфимович Филин Крёстная: крестьянская девица Дарья Яковлевна Плешакова
Рождение ребёнка
24.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Софья Леонтьевна

Рождение ребёнка
04.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Софья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Софья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Софья Леонтьевна

Смерть
28.02.1979
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