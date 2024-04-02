Плешаков Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.09.1905 ст.
Дата смерти28.02.1979
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1905 ст.
Отец: Плешаков Фёдор Яковлевич
Мать: Плешакова Анна Ивановна
Крещение
19.09.1905 ст.
Крёстный: крестьянин Никифор Евфимович Филин Крёстная: крестьянская девица Дарья Яковлевна Плешакова
Рождение ребёнка
24.09.1943
Рождение ребёнка
04.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1979