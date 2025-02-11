Гарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна 01.08.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.08.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Максаков Иван Ильич03.01.1851 г.р.
Мать
Максакова Гликерия ИвановнаДо 1853 г.р.
Супруги
Гарбунов Иван Сергеевич17.08.1882 г.р.
Дети
Гарбунов Павел Иванович20.06.1904 г.р.
(Гарбунова) Мария Ивановна13.08.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1884

Отец: Максаков Иван Ильич

Мать: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
17.01.1903

Муж: Гарбунов Иван Сергеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Гарбунов Павел Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: (Гарбунова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.12.1906

Сын: Гарбунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Гарбунов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: (Гарбунова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
31.01.1915

Сын: Гарбунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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