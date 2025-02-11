Гарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна
женский, родилась 01.08.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецМаксаков Иван Ильич03.01.1851 г.р.
МатьМаксакова Гликерия ИвановнаДо 1853 г.р.
Супруги
Гарбунов Иван Сергеевич17.08.1882 г.р.
Дети
Гарбунов Павел Иванович20.06.1904 г.р.
(Гарбунова) Мария Ивановна13.08.1905 г.р.Показать еще 4
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Рождение
01.08.1884
Отец: Максаков Иван Ильич
Бракосочетание
17.01.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1904
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: (Гарбунова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.12.1906
Сын: Гарбунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1908
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: (Гарбунова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
31.01.1915
Сын: Гарбунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно