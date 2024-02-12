Будникова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будникова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1984

Отец: Файзулин Александр Рудольфович

Мать: Файзулина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.2003

Дочь: Будникова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
16.02.2003

Дочь: Будникова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.2003 ст.

Дочь: Будникова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.11.2012 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Владимирович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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