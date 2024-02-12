Будникова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1984
Рождение ребёнка
16.02.2003
Дочь: Будникова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
16.02.2003
Дочь: Будникова Анастасия Олеговна
Рождение ребёнка
16.02.2003 ст.
Дочь: Будникова Анастасия Олеговна
Рождение ребёнка
28.11.2012 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Андрей Владимирович
Сызрань, Сызрань, Самарская область