Иванова (Власенко) Елизавета (звала себя Лидией) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Власенко) Елизавета (звала себя Лидией) Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власенко Борис Трофимович

Мать: Власенко (Тупичина Возможно Уличная Фамилия) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баулина (Иванова) Галина Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович

Смерть
Неизвестно

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