Иванова (Власенко) Елизавета (звала себя Лидией) Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баулина (Иванова) Галина Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Федорович
Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Иванов Федор Максимович
Смерть
Неизвестно