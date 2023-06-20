Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гордеев Петр

Мать: ?

Смерть
28.12.1944
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