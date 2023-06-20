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Илья
Илья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
28.12.1944
Пол
Мужской
Отец
Гордеев Петр
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Гордеев Петр
Мать:
?
Смерть
28.12.1944
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