Кондратьева (Миленькая) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Миленькая) Наталья Константиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

12.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.11.1974

Сын: Кондратьев Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1980

Сын: Кондратьев Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1989

Сын: Кондратьев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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