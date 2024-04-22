Кондратьева (Миленькая) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения12.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1953
Рождение ребёнка
03.11.1974
Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.1980
Сын: Кондратьев Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
12.10.1989
Сын: Кондратьев Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Михайлович