Логинов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: (Логинова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
21.10.1921
Дочь: Титова (Логинова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична