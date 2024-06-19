Логинов Петр Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинов Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: (Логинова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
21.10.1921

Дочь: Титова (Логинова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Логинова (Чистова) Мария Кузьминична

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