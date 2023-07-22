Холодкова Елена (Алена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974
Отец: Шабанов х Константинович
Мать: Шабанова Томара
Рождение ребёнка
01.11.1999
Сын: Холодков Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Холодков Игорь
Рождение ребёнка
08.01.2001
Дочь: Холодкова Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Холодков Игорь
Рождение ребёнка
13.09.2008
Дочь: Холодкова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Холодков Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огольцов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огольцов Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холодков Игорь