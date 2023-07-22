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Холодкова Елена (Алена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974

Отец: Шабанов х Константинович

Мать: Шабанова Томара

Рождение ребёнка
01.11.1999

Сын: Холодков Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Холодков Игорь

Рождение ребёнка
08.01.2001

Дочь: Холодкова Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Холодков Игорь

Рождение ребёнка
13.09.2008

Дочь: Холодкова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Холодков Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огольцов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огольцов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодков Игорь

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