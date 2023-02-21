Киприянов Иван Фёдорович
Место рожденияc/ Уинский Завод, Пермской губ. Рос. Имп.
Дата рождения28.08.1891
Дата смерти1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1891
Отец: Киприянов Фёдор Гаврилович
c/ Уинский Завод, Пермской губ. Рос. Имп.
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Киприянов Ростислав Иванович
Мать ребёнка: Киприянова Елена Ивановна
с. Уинское, Пермская обл.
Смерть
1958
с. Копально, Пермская обл., СССР