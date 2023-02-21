Киприянов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиприянов Иван Фёдорович

Киприянов Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

c/ Уинский Завод, Пермской губ. Рос. Имп.

Дата рождения

28.08.1891

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1891

Отец: Киприянов Фёдор Гаврилович

Мать: не указана

c/ Уинский Завод, Пермской губ. Рос. Имп.
Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Киприянов Ростислав Иванович

Мать ребёнка: Киприянова Елена Ивановна

с. Уинское, Пермская обл.
Смерть
1958
с. Копально, Пермская обл., СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close