Райхана Алеева 1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Райхана Алеева

Место рождения

Старый Иштеряк, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Иштеряк, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагит Юнусов

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Хиумзямал Сагитова

Отец ребёнка: Сагит Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Мухитзибя Сагитова

Отец ребёнка: Сагит Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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