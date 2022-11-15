Русаков Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти26.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1914 по 1916
Первая мировая война
Рождение ребёнка
До 1937
Дочь: Александрова (Русакова) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
До 1938
Сын: Русаков Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1938
Сын: Русаков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна
Смерть
26.04.1961
Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область