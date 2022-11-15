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Русаков Григорий Григорьевич

Место рождения

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

26.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Татьяна Федоровна

Военная служба
С 1914 по 1916
Первая мировая война
Рождение ребёнка
До 1937

Дочь: Александрова (Русакова) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
До 1938

Сын: Русаков Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1938

Сын: Русаков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Русакова Татьяна Федоровна

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Смерть
26.04.1961
Пушкинские Горы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

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