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Maslovsky Viktor

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Место рождения

Рубаники, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1952 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Maslovsky Mikhail

Мать: Maslovskaya Mihalinka

Рубаники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava

Ногавщино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.10.1948

Сын: Maslovsky Slava

Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava

Рождение ребёнка
23.02.1952

Сын: Maslovsky Lutak

Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava

Рождение ребёнка
10.07.1955

Сын: Maslovsky Lelen

Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava

Смерть
08.04.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Рубаники, Мядельский район, Минская область
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