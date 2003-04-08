Maslovsky Viktor
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти08.04.2003
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Maslovsky Mikhail
Мать: Maslovskaya Mihalinka
Рождение ребёнка
05.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava
Ногавщино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.10.1948
Сын: Maslovsky Slava
Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava
Рождение ребёнка
23.02.1952
Сын: Maslovsky Lutak
Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava
Рождение ребёнка
10.07.1955
Сын: Maslovsky Lelen
Мать ребёнка: Maslovskaya Bronislava
Смерть
08.04.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно